FW-OE: 160 Stunden Lehrgang für den Dienst am Nächsten

Kirchhundem (ots)

Am Samstag endete für elf Feuerwehrkameradinnen und Kameraden der Grundlehrgang für ihren Dienst in der Feuerwehr. Der Grundlehrgang unterteilt sich themenbezogen auf vier Module. Jeder Teilnehmer absolvierte 160 Stunden seiner Freizeit zum Erlernen der Grundtätigkeiten in der Feuerwehr. In diesem über zwei Jahre lang dauernden Lehrgang (Unterbrechung auch aufgrund Corona) wurden den Teilnehmern Themen wie z.B. Erste Hilfe, Rechte und Pflichten, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung in theoretischen Unterrichten sowie zahlreichen praktischen Übungen beigebracht. Ein Dank gilt den Teilnehmern die diesen Lehrgang absolviert haben und neben Schule, Ausbildung, Abitur etc. sich die Zeit genommen und Ausdauer bewiesen haben. Erfolgreich teilgenommen haben Leon Funke (Silberg), Maik Hartmann (Brachthausen), Tim Henrichs, Louis Hille (beide Kirchhundem), Marco Kirchhoff, Niklas Pott, Anna-Lena Schwermer, Nicolas Steckel (alle Heinsberg) Daniel Schäfer (Hofolpe), Tim Steilmann (Wirme), Julian Schneider (FW Olpe-Einheit Oberveischede). Der Leiter der Feuerwehr Klaus Happe dankte den zahlreichen Ausbildern die sich neben ihren Aktivitäten in der Feuerwehr die Zeit genommen haben und ihr Wissen und Erlerntes an jüngere Kameradinnen und Kameraden weitergeben.

