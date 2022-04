Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Körperverletzung nach Meinungsverschiedenheit

Polizei Pirmasens (ots)

Am 02.04.2022, gegen 21:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle telefonisch mitgeteilt, dass es in der Bitscher Straße zu einer Körperverletzung gekommen wäre und eine Person am Kopf verletzt wäre. Die Örtlichkeit wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst aufgesucht. Der 35-jährige Geschädigte hatte eine blutende kleinere Platzwunde am Hinterkopf und Prellungen im Gesicht. Die Mitteilerin und Freundin des Geschädigten berichtete, dass der Geschädigte mit einem Bekannten im Laufe des Abends eine Meinungsverschiedenheit hatte. Der namentlich bekannte 27-jährige Täter sei dann in die Bitscher Straße gekommen, habe die Wohnungstür eingetreten und dem Geschädigten die Verletzungen mit einem Kopfstoß und Faustschlägen zugefügt. Der Täter war nicht mehr vor Ort und konnte auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. |pips

