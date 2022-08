Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision mit parkendem Auto

Baden-Baden (ots)

Ein noch Unbekannter soll in der Nacht von Montag auf Dienstag ein parkendes Auto beschädigt haben. Der Fahrzeugführer müsste gegen 00:30 Uhr die Fremersbergstraße in Richtung Rebland befahren haben. Hierbei soll der Lenker eines VW Polo aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen das hintere linke Fahrzeugeck eines ordnungsgemäß parkenden VW Golf geprallt sein. Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass der parkende Pkw durch den Zusammenstoß an eine Hauswand gedrückt wurde und das dortige Regenfallrohr zu Bruch ging. Auch an dem Auto des Unbekannten ging die Kollision nicht spurlos vorbei, es wird davon ausgegangen, dass bei diesem auch der vordere rechte Reifen beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 8.000 Euro zu kümmern, setzte der Tatverdächtige seine Fahrt mit einem platten Reifen fort. Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Unbekannten, oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

