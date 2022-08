Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach - Traktorfahrer leicht verletzt

Oberkirch (ots)

Ein leicht verletzter 32-jähriger Traktorfahrer war die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Anfang 30-Jährige mit einer Zugmaschine gegen 15:30 Uhr auf einem Feldweg parallel zu einer Maschinenbaufirma unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme vom Traktor fiel und sich hierbei verletzte. Der führerlose Traktor soll im Anschluss in einen Graben gefahren sein und konnte im Nachgang von seinem Eigentümer selbst geborgen werden. Der 32-jährige Fahrzeugführer wurde zur Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell