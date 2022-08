Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Vorfahrt missachtet, E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Appenweier (ots)

Die Vorfahrtsmissachtung eines 35-jährigen Fahrers eines Peugeots dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag gewesen sein. Gegen 16 Uhr befuhr der Mittdreißiger die Sander Straße in Richtung B28 und beabsichtigte in die Einfahrt eines dortigen Supermarktes abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang missachtete er die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden 39-jährigen E-Scooter-Fahrers. Trotz versuchtem Ausweichmanöver wurde der Enddreißiger vorne rechts von dem Auto erfasst und zu Boden gebracht. Hierdurch zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde durch Rettungskräfte ins örtliche Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund insgesamt 1.000 Euro.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell