Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Versuchter Einbruch

Biberach (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Badelandschaft in der Straße "Jägerpfad" haben die Polizeibeamten die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 2:40 Uhr soll sich ein noch Unbekannter unberechtigt Zutritt zum Gelände verschafft haben. Ziel des nächtlichen Ausflugs war nach ersten Erkenntnissen ein Kassengebäude, in welches der Langfinger durch ein Fenster mithilfe eines Hebelwerkzeugs einbrechen wollte. Nach einen ausgelösten Einbruchalarm flüchtete der noch Unbekannte ohne etwas entwendet zu haben. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell