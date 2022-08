Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Körperliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel, Hinweise erbeten

Gaggenau, Michelbach (ots)

Im Anschluss an ein Fußballspiel kam es am Sonntagnachmittag auf dem örtlichen Sportplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Grund für die Streitigkeit eine vorausgegangene verbale Beleidigung eines bisher Unbekannten gegenüber einer größeren Menschenmenge gewesen sein. In Folge der Auseinandersetzung soll der Unbekannte einem 35-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein sich ebenfalls vor Ort befindender 30-Jähriger soll offenbar versucht haben die beiden Streithähne zu trennen, wodurch er selbst einen Schlag abbekam. Aufgrund der tätlichen Auseinandersetzung zogen sich beide Männer Verletzungen zu. Der Unbekannte soll anschließend mit einem Auto vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Täter oder zum Tathergang werden unter 07225 9887-0 entgegengenommen.

