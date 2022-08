Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit schweren Folgen - Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des auf der K9608 fahrenden Motorrads. Bei der Kollision verunglückten der 52-jährige Lenker des Motorrads und dessen 49-jährige Sozia tödlich. Der Gesamtschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

/xo

Erstmeldung vom 21.08.2022, 9:01 Uhr

Baden-Baden - Unfall mit schweren Folgen

Baden-Baden Der Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Motorrad endete am Samstagabend auf der K9608 zwischen Steinbach und Bühl für zwei Beteiligte tödlich. Ein Anfang 30-jähriger Autofahrer fuhr gegen 21:30 Uhr aus Richtung Weitenung kommend auf die K9608 ein. Dabei kam es mit einem aus Steinbach kommenden in Richtung Vimbuch fahrenden Motorrad zur Kollision. Die beiden Personen auf dem Motorrad erlitten schwerste Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Ob der Mann oder die Frau, beide im Alter um die 50, das Motorrad der Marke BMW gelenkt hatte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zur Unfallrekonstruktion wurde von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Sachverständiger beauftragt. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell