Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Hilferufe aus Wohnung sorgen für Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den frühen Abendstunden, des 15. Juli 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden und Wehden, sowie die Löschgruppe Laven, gemeinsam mit dem Rettungsdienst, um 18:10 Uhr in den Marnkeweg nach Spaden alarmiert. Anrufer meldeten Hilferufe aus einer Wohnung. Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes konnte sich die Feuerwehr Zugang verschaffen und die Erstversorgung des Patienten übernehmen. Anschließend unterstütze die Feuerwehr den Rettungsdienst, welcher den Patient in ein Bremerhavener Krankenhaus transportierte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell