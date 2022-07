Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gemeldeter Küchenbrand endet Glimpflich - Essen auf Herd als Auslöser

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 15. Juli 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt und Schiffdorf, um 00:04 Uhr, in die Bahnhofstraße nach Sellstedt alarmiert. Passanten meldeten hier kurz zuvor einen starke Verqualmung in der Küche eines Einfamilienhauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr ergab die Erkundung, dass sich eine Person im Wohnzimmer befand und augenscheinlich schlief. Durch Klopfen an die Scheibe konnte die Person geweckt werden und der Feuerwehr zutritt verschaffen. Ein Trupp wurde unter Atemschutz ins Gebäude geschickt, wobei die Erkundung gab, dass Essen in einem Topf auf dem Herd gebrannt hat. Das Feuer hatte sich jedoch glücklicherweise bereits selbst erloschen.

Die Feuerwehr kontrollierte die betroffene Küche, mittels Wärmebildkamera, sowie das gesamte Haus ob sich hier weitere Personen aufhielten. Der Bewohner aus dem Wohnzimmer wurde währenddessen durch den Rettungsdienst versorgt. Nach Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle gegen 1:15 Uhr verlassen. Der Bewohner des Hauses konnte ebenfalls ins Haus zurückkehren.

Ein wichtiger Hinweis der Feuerwehr: Rauchmelder retten Leben und können Schlimmeres verhindern!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell