Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebe festgenommen

Offenburg (ots)

Dank eines aufmerksamen 28 Jahre alten Mannes und der Mithilfe weiterer Zeugen konnten die Polizisten des Polizeireviers Offenburg drei Diebe schnell festnehmen. Die drei 15, 16 und 18 Jahre alten jungen Männer machten sich am Samstag gegen 2 Uhr in der Hauptstraße am Fahrradabstellplatz am Bahnhof an Fahrrädern zu schaffen. Der 28-Jährige sprach die drei auf ihr Tun an, worauf sie wüste Drohungen gegen den Älteren ausgesprochen haben sollen. Ferner soll einer des Trios geäußert haben, dass er ein Messer dabei habe. Ein weiterer soll einen Schlagstock in der Hand gehalten haben. So bedroht, entfernte sich der 28-Jährige daraufhin von der Örtlichkeit und verständigte die Polizei. Die drei jungen Männer entwendeten währenddessen zwei Fahrräder und flüchteten mit diesen. Sie konnten im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens erwartet sie nunmehr ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell