POL-LDK: + Kirchenscheiben beschädigt + Schäden an Autos + Unfall entlarvt Promillefahrer + Sprayer in Naunheim unterwegs + Mit Speed in die Abfahrt + gegen Frontscheibe geschlagen +

Dillenburg: Unbekannte spucken und treten -

Auf dem Parkplatz des ehemaligen Supermarktes in der Maibachstraße vergriffen sich Unbekannte an einem Opel. Im Zeitraum von Donnerstag (16.06.2022), gegen 20.00 Uhr bis Freitag (17.06.2022), gegen 15.45 Uhr traten die Unbekannten gegen den Außenspiegel und spuckten auf den lilafarbenen Vectra. Ein neuer Spiegel wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn-Hörbach: Scheiben der Kirche beschädigt -

Auf rund 500 Euro schätzt die Kirchenverwaltung den Schaden den Unbekannten am evangelischen Gotteshaus in der Herborner Straße zurückließen. Auf der Rückseite beschädigten die Täter zwei Fenster. Zeugen, die die Unbekannten in der Zeit vom 12.06.2022 (Sonntag) bis zum vergangenen Freitag (17.06.2022) beobachteten oder denen Personen an der Kirche auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Mit Alkohol und Drogen Unfall gebaut -

Mit einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache endete für einen 29-Jährigen der Sonntagabend (19.06.2022). Der in Waldsolms lebende BMW-Fahrer war gegen 19.15 Uhr von Nauborn in Richtung Niederwetz unterwegs. Am Abzweig nach Laufdorf geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Sein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,6 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der Waldsolmser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Arzt nahm ihm auf der Wache eine Blutprobe ab. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den 29-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Wetzlar-Naunheim: Auto und Spielgeräte besprüht -

Am Spielplatz in der Straße "Am Rabenbaum" trieben Sprayer ihr Unwesen. Die Täter besprühten Spielgeräte und einen in der Nähe geparkten braunen Renault Kangoo. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Zeugen, die die Täter am späten Freitagabend (17.06.2022), zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar - A45: Zu flott unterwegs -

Auf regennasser Fahrbahn verlor heute Morgen (20.06.2022) ein 22-Jähriger die Kontrolle über seinen Suzuki. Gegen 06.30 Uhr fuhr der in Gießen lebende junge Mann an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost von der A45 ab und wollte auf der B49 in Richtung Gießen weiterfahren. In der Abfahrt geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, überfuhr einen Leitpfosten und ein Hinweisschild und landete mit seinem Ignis im Straßengraben. Der Blechschaden summiert sich auf rund 3.500 Euro. Der Gießener blieb unverletzt.

Solms-Oberbiel: An Autoscheibe vergriffen -

Rund 400 Euro wird die neue Windschutzscheibe eines Citroen kosten, nachdem Unbekannte diese beschädigt hatten. Der blaue C4 parkte zwischen Mittwochabend (15.06.2022), gegen 20.00 Uhr und Samstagabend (18.06.2022), gegen 17.00 Uhr in der Straße "In der Au", in Höhe der Hausnummer 21. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Unbekannten gegen die Scheibe schlugen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

