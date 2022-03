POL-NOM: Mit 2,80 Promille und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße / Bundesstraße 241, Sonntag, 27.03.2022, 16.30 Uhr KATLENBURG (Wol) - Führerschein beschlagnahmt. Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei Northeim einen 63-jährigen Fahrzeugführer aus Hörden am Harz. Dieser befuhr mit seinem Pkw Opel die Osteroder Straße in Katlenburg. Bei der Kontrolle wurde eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ...

