Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 22. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Macheten-Mann von Wolfenbüttel wieder unterwegs

Sonntag, 22.05.2022, gegen 01:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen zu einer Lokalität in der Mühlenstraße aus, da dort eine Person mit einer Machete "herumfuchteln" sollte. Am Einsatzort konnte ein 34-jähriger Mann aus Wolfenbüttel angetroffen werden, der bereits am Freitagnachmittag "negativ" aufgefallen war, weil er eine Person mittels Teleskopschlagstock verletzt und eine weitere Person mit einer Machete bedroht hatte. Dem Täter wurde ein Kukri (schweres gekrümmtes Messer ähnlich einer Machete) mit einer Klingenlänge von 25 Zentimeter von den Polizisten vor Ort abgenommen. Weiterhin führte der Wolfenbütteler ein Einhandmesser am Hosenbund mit. Beide Waffen wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Der stark alkoholisierte Beschuldigte wurde von den Beamten "aus dem Verkehr gezogen" und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Zu einer Verletzung oder Bedrohung von anderen Personen ist es nicht gekommen.

Wolfenbüttel: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Freitag, 20.05.2022, 21:30 Uhr, bis Samstag, 21.05.2022, 10:45 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die hölzerne Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Anger durch unbekannte Täter gewaltsam aufgedrückt / aufgetreten. Nach ersten Erkenntnissen wurde lediglich der Hausflur betreten und kein Diebesgut mitgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Destedt: versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Samstag, 21.05.2022, zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen gelangten unbekannte Täter in einen unverschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Destedter Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine dortige Leiter mitgenommen und an die Hauswand gestellt, um ein höhergelegenes Fenster zu erreichen. Durch das anschließende Aufhebeln dieses Fensters wurde eine Alarmanlage ausgelöst und die Täter verließen fluchtartig, ohne Beute den Tatort. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell