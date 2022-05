Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 21.05.2022

Peine (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

Mittwoch, 18.05.2022, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 19.05.2022, 22:00 Uhr 31226 Peine, Schreiberhauer Straße

Bereits im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend versuchten unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Schreiberhauer Straße in der Peiner Südstadt zu gelangen. Hierbei wurde versucht die Hauseingangstür des Hauses aufzuhebeln. Der oder die Täter brachen die Tat jedoch aus unbekannten Gründen ab, sodass es zu keinem vollendeten Einbruchdiebstahl kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171 / 9990 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell