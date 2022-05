Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.05.2022:

Peine (ots)

Verletzte Personen durch Pfefferspray

Gleich zweimal sind am 19.05. Streitigkeiten soweit eskaliert, dass Personen durch Pfefferspray verletzt worden sind. Die Peiner Polizei musste jeweils einschreiten und die Situation beruhigen. Zunächst sind gegen 11:30 Uhr zwei Autofahrer auf der Straße "Sackworth" in Edemissen aneinandergeraten. Zwischen einem 75-jährigen und einem 53-jährigen Mann gab es augenscheinlich Unstimmigkeiten über eine "verkehrsrechtliche Angelegenheit". Diese abweichenden Ansichten steigerten sich zu einem lautstarken Streit in dessen Verlauf der ältere der beiden seinen Kontrahenten mit Pfefferspray attackierte. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Gegen 19:00 Uhr kam es zu Streitigkeiten in der "Goethestraße" in Peine. Mehrere Personen hielten sich in einer Wohnung auf, als aus noch nicht endgültig geklärter Ursache zwei Männer aneinandergerieten. Ein 22-jähriger setzte bei dieser Auseinandersetzung ein sogenanntes Pfefferspray ein und verletzte einen gleichaltrigen Mann damit. Hier war vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz, allerdings musste keiner der Kontrahenten ins Klinikum transportiert werden.

In beiden Fällen sind Strafanzeigen gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen worden.

