POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 18 Uhr einen geparkten Volvo in der Heinrich-Küderli-Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Fahrzeug macht sich selbstständig

Ein 54-jähriger Smart-Fahrer sicherte sein geparktes Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr in der Kirchstraße nicht ausreichend gegen Wegrollen. Der Smart machte sich in der Folge selbstständig und rollte gegen einen an der Straße geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Waiblingen: Auto rollt auf anderes Auto auf

Insgesamt etwa 3500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Dammstraße. Der Mini eines 29-Jährigen wurde nicht ausreichend gesichert, sodass er sich selbstständig in Bewegung setzte. Das Fahrzeug rollte rückwärts und prallte auf einen parkenden Mitsubishi. Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Waiblingen: Pkw beschädigt

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein Vandale zwischen Samstagnachmittag 14 Uhr und 15 Uhr einen geparkten Opel in einem Parkhaus am Alten Postplatz. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

