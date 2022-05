Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.05.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Täter beschädigten geparktes Fahrzeug.

Wolfenbüttel, Paracelsusstraße, 17.05.2022, 19:00 Uhr-18.05.2022, 15:40 Uhr.

Unbekannte Täter haben beide Außenspiegel eines abgestellten BMW gewaltsam entfernt und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05331/933-0.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 16.05.2022, 23:15 Uhr-17.05.2022, 10:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten versucht, gewaltsam in eine Gaststätte einzudringen. Hierbei wirkten sie gewaltsam auf die Zugangstür ein. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte jedoch nicht. Die Schadenshöhe liegt in niedriger dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 zu richten.

Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 18.05.2022, 03:00-08:00 Uhr.

Die Täter wirkten gewaltsam auf eine Scheibe des Wohnhauses ein und verschafften sich auf diese Weise einen widerrechtlichen Zugang in die Räume. Die Polizei ermittelt, welche Gegenstände erbeutet wurde. Aktuell wird von einer Schadenshöhe von 500 Euro ausgegangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331/933-0 entgegen.

Das Präventionsteam der Polizei bietet ihnen kostenlose Beratungstermine bei ihnen zu Hause an. In diesem Gespräch erhalten sie wertvolle Hinweise, wie sie ihr Eigentum besser gegen einen Einbruch schützen können. Bitte vereinbaren sie einen Termin mit Herrn Michael Scharf unter der Telefonnummer 05341/1897-109.

Täter entwendeten geparkten Pkw.

Remlingen, Am Ammerbeek, 15.05.2022, 14:00 Uhr-18.05.2022, 22:20 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten einen vor einer Garage öffentlich zugänglich abgestellten Audi A 3 und verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Angaben zum Tatablauf können nicht gemacht werden. Die Polizei Wolfenbüttel bittet unter 05331/933-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell