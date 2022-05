Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.05.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Täter drangen in ein Vereinsheim eines Kleingartenvereins ein.

Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 16.05.2022, 20:00 Uhr-17.05.2022, 08:00 Uhr.

Durch eine Gewaltanwendung auf die am Vereinsheim angebrachten Rollläden sowie Beschädigen der Verglasung verschafften sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang in das Vereinsheim und erbeuteten alkoholische Getränke. Insgesamt wurde ein Schaden von mindestens 3.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 zu richten.

