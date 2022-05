POL-PDLD: Schweighofen - Diebstahl eines Anhängers

Bad Bergzabern (ots) - Bad Bergzabern - Am Freitag den 29.04.2022 kam es am Morgen gegen 10:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein unbekannter Täter drang in die Wohnung in der Marktstraße ein und entwendete dort Schmuck, Handys und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Personen und Wahrnehmungen, insbesondere am Morgen des 29.04.2022 nimmt die ...

