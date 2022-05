Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 1.-Mai-AusFLUG mal anders

Bild-Infos

Download

Wörth am Rhein (ots)

Gerade noch gestoppt werden konnte eine unternehmenslustige Wildgansfamilie, die verkehrswidrig entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die B9 spazieren wollte. Die beiden Elterntiere mit ihren sechs flauschigen Küken waren aufgrund der Flugunfähigkeit der jüngsten Familienmitglieder an den Landweg gebunden. Trotz des dem Feiertag geschuldeten nur mäßigen Verkehrsaufkommens, musste ihr Ausflug durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei vorzeitig gestoppt werden, was die Gänsefamilie nur unter großem Protest hinnahm. Durch kurzfristige Sperrung der Auf- und Abfahrt der B9 am Bahnhof Wörth, konnten die Vögel an einen nahegelegenen Tümpel begleitet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell