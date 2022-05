POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Landau (ots) - Am 01.05.2022 kam es gegen 03:00 Uhr vor einem Anwesen in der Reiterstraße in Landau zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personen. Dies erboste einen der Streithähne offenbar so sehr, dass er die Verglasung der Eingangstür eines Anwesens beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-jährige Beschuldigte festgestellt und einer ...

mehr