POL-PDLD: Herxheim - Einbruchserie im Gewerbepark West II

Herxheim (ots)

In der Nacht vom 29.04.2022 auf den 30.04.2022 kam es zu einer Einbruchsserie im Gewerbepark West II in Herxheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch unbekannte Täter sechs Objekte angegangen. Teilweise mit brachialer Gewalt wurde sich Zutritt zu den Objekten verschafft. Entwendet wurden Bargeld, Computer, Mobiltelefone, E-Bikes, große Mengen an Kontaktlinsen sowie Zubehör. Der angerichtete Sachschaden geht in den sechsstelligen Bereich, der Wert des entwendeten Diebesgutes liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Einbruchserie geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

