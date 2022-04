Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum

Am heutigen Nachmittag, 30.04.2022, wurde zwischen 16:20 und 17:20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums durchgeführt. Hierbei wurden innerhalb einer Stunde 22 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der "Spitzenreiter" erreichte 75 km/h und fuhr damit deutlich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn erwartet mindestens ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war nicht angegurtet.

