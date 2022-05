Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 21. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Angriff mit Teleskopschlagstock und Bedrohung mit Machete

Freitag, 20.05.2022, gegen 17:35 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich Harztorwall, in der Nähe Lessingtheater Wolfenbüttel, zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei schlug zunächst ein 34-jähriger Mann aus Wolfenbüttel mit einem Teleskopschlagstock gegen das Bein eines 42-jährigen Mannes. Das Opfer wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend bedrohte der 34-jährige einen 28-jährigen Mann mit einer 40 Zentimeter langen Machete. Danach flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung Stadtgraben. Dort konnte der Mann von einer Streifenwagenbesatzung, nach kurzer Verfolgung, im Bereich der Parkanlagen gestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Teleskopschlagstock, die Machete sowie ein mitgeführter Quarzhandschuh wurden von den Beamten sichergestellt. Im Anschluss wurde der Mann dem Gewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Wolfenbüttel: wechselseitige Körperverletzung

Freitag, 20.05.2022, gegen 15:20 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Atzumer Busch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. Vorausgegangen waren zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar ( 68 und 64 Jahre alt ) und einer 39-jährigen mit ihrem 38-jährigen Lebenspartner aus Braunschweig. Im weiteren Verlauf nimmt der 38-jährige den 86-jährigen Mann in den "Schwitzkasten" und fasst ihn grob an den Unterarm. Die 64-jährige wird von dem 38-jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt. Nachdem die Frau wieder aufgestanden war, wurde sie noch zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und kurzzeitig gewürgt. Anschließend wehrte sich das ältere Ehepaar körperlich gegen den 38-jährigen und gegen die 39-jährige, so dass alle vier beteiligten Personen leicht verletzt wurden. Gegen den 38-jährigen und das ältere Ehepaar wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der 38-jährige Angreifer bekam von den Beamten einen Platzverweis und musste das Mehrfamilienhaus verlassen.

Landesstraße 627; zwischen Dettum und Bansleben: Verkehrsunfallflucht mit verletzen Radfahrer

Freitag, 20.05.2022, gegen 13:50 Uhr

Am Freitagnachmittag fuhr ein 25-jähriger Radfahrer aus Evessen mit seinem Rennrad die Landesstraße 627 von Dettum in Richtung Bansleben entlang. Dabei wurde er von einem dunklen SUV überholt. Durch diesen Überholvorgang wurde der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn gedrängt und kam in Folge dessen zu Sturz. Der 25-jährige Sportler verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der SUV setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell