POL-MA: Nußloch: Einbruch in Schule; Zeugen gesucht

Nußloch (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Schillerschule in der Dreikönigstraße ein und entwendeten neben mehreren Laptops und IPads auch zwei noch original verpackte Großbildfernseher.

Zum Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden oder ob ihr Transportfahrzeug nicht genügend Kapazität für weitere, noch zurückgebliebene Großbildfernseher hatte, ist nicht bekannt.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf weit über 5.000.- Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zu deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

