POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Kollision mit Gefahrguttransporter

Sasbach, Obersasbach (ots)

Am Montagnachmittag ist es in der Sasbachwaldener Straße unter Beteiligung eines mit Propangas geladenen Gefahrguttransporters zu einer Kollision zweier Lastwagen gekommen. Gas ist bei dem sich kurz vor 15:30 Uhr zugetragenen Malheur allerdings keines ausgetreten, weshalb auch keine Gefahr für Außenstehende bestand. Der 28 Jahre alte Fahrer des Gefahrguttransporters hat sich jedoch durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen wollte der 28-Jährige sein Gefährt in einer Hofeinfahrt wenden. Während in beidseitige Richtungen fahrende Fahrzeuge anhielten, um das Wendemanöver zu ermöglichen, soll ein 58 Jahre alter Lastwagen-Lenker an der Fahrzeugschlange vorbeigefahren und letztlich in die Seite des Gefahrguttransporters geprallt sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern waren zur Luftmessung an der Unfallstelle. Unter Hinzuziehung eines Technikers wurde das Gas auf einem nahegelegenen Parkplatz umgepumpt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf 20.000 Euro geschätzt.

/wo

