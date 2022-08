POL-OG: Rust - "Ausflug ins Grüne"

Offenburg (ots) - Dank eines aufmerksamen 28 Jahre alten Mannes und der Mithilfe weiterer Zeugen konnten die Polizisten des Polizeireviers Offenburg drei Diebe schnell festnehmen. Die drei 15, 16 und 18 Jahre alten jungen Männer machten sich am Samstag gegen 2 Uhr in der Hauptstraße am Fahrradabstellplatz am Bahnhof an Fahrrädern zu schaffen. Der 28-Jährige sprach die drei auf ihr Tun an, worauf sie wüste Drohungen ...

mehr