Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken auf dem Feldweg

Offensichtlich einen Schleichweg genutzt hat ein Trunkenheitsfahrer am Samstag kurz vor Mitternacht

Ulm (ots)

Weil er aus einem Feldweg heraus auf die Heidenheimer Straße einfuhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Autofahrer auf. Da dieses Verhalten den Beamten verdächtig vorkam, entschlossen sie den Lenker des Fiats zu überprüfen. Dies gestaltete sich nicht einfach. Der Mann war offensichtlich sehr damit beschäftigt, möglichst schnell nach Hause zu kommen. So fuhr er trotz eisglatter Fahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Böfingen. Auch das Rotlicht an der Kreuzung Ludwig-Beck-/Eberhard-Finckh-Straße interessierte ihn nicht. Kurzerhand bog er bei Rot und auch ohne das Anhaltesignal der Polizei zu beachten in die Böfinger Steige und von dort in den Poppenreuteweg ab. Da war die Fahrt dann zu Ende. Der Fiatfahrer musste bremsen. An einem entgegenkommenden Auto kam er nicht vorbei. Diese Gelegenheit nutzten die verfolgende Streifenwagenbesatzung, um dem Mann aufzuhalten und ihm unmissverständlich zu verdeutlichen, dass er stehen bleiben soll. Bei der nun anschließenden Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass er betrunken ist. Obwohl er angab, nur zwei Bier getrunken zu haben, ergab ein Alkotest einen Wert von deutlich mehr als einem Promille. Seinen Führerschein musste er abgeben. Bei dem 38jährigen wurde eine Blutprobe veranlasst. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0088915)

