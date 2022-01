Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Beim Überholen verunglückt

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, kurz nach 16 Uhr, fuhren zwei Autos hinter einem Lastwagen auf der L280 von Maselheim in Richtung Laupertshausen. Nach dem Überholverbot setzte der Fahrer des hinteren Autos, einem Opel Zafira, zum Überholen an. Als er fast auf gleicher Höhe mit dem vor ihm fahrenden VW Golf war, scherte dessen Fahrerin ebenfalls aus. Beide Autos berührten sich und der Opel wurde auf den Grünstreifen abgewiesen. Dem Opelfahrer gelang es gerade noch rechtzeitig, vor einem Baum wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Die 38-jährige Fahrerin des VW und der 18-jährige Opelfahrer samt seinen 16, 17, 18 und 21-jährigen Mitfahrern blieben unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR, am Opel in Höhe von 12.000 EUR.

++++++++++++++++++++ 0085564

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell