Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aufgeklärt

Mechernich; Marathonstraße (ots)

Gegen 10:38 Uhr am Samstagmorgen meldete ein Geschädigter aus Mechernich, dass er beobachtet habe, wie Schrotthändler eine von Nachbarn an der Straße zur Abholung bereit gestellte Spülmaschine eingeladen haben und nun festgestellt habe, dass seine Sommereifen fehlen würden. Dabei konnte er lediglich rudimentäre Angaben zum Fahrzeug und den Personen machen. Eine mit der Einsatzwahrnehmung beauftragter Streifenwagenbesatzung hielt im Rahmen der Fahndung ein verdächtiges Fahrzeug in Höhe des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich an. Bei der Kontrolle wurden die Reifen neben weiterem Diebesgut aufgefunden. Das Fahrzeug mit Ladung wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Schrotthändler konnten weder die erforderlichen Berechtigungen zum Schrottsammeln vorzeigen, noch war das Fahrzeug vorschriftsmäßig gekennzeichnet.

