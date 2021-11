Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit LKW und Radfahrer

Zülpich; Römerallee (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:43 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem LKW ebenso wie eine 17-jährige Fahrradfahrerin die Römerallee in Zülpich stadtauswärts. Nachdem der LKW-Fahrer zuvor die Radfahrerin überholt hat, beabsichtigte er nach rechts auf das Gelände eines Baustoffhändlers abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da der LKW-Fahrer die Radfahrerin nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen hatte. Diese musste zwar mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Einen schützenden Helm trug die Radfahrerin nicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Ein Strafverfahren gegen den LKW-Fahrer wurde eingeleitet.

