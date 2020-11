POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtgebiet Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn

Stadtgebiet Heilbronn Pkw fährt auf Baum Am Sonntag gegen 22.25 Uhr, meldeten Notrufer einen schweren Verkehrsunfall am Eu-ropaplatz. Nach den ersten Meldungen fuhr ein Pkw Audi A5 frontal auf einen der dortigen Bäume. Im verunfallten Audi waren zwei jüngere Damen, am Steuer eine 20-jährige aus dem Ho-henlohekreis, die offenbar beide aber nur leicht verletzt wurden. Sie wurden zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen gaben an, dass sich die Fahrerin des Audi A5 und der Lenker eines SUV Audi Q 5 oder Q7 mit Heilbronner Zulassung, ein kurzes Rennen geliefert haben sollen. Der Audi SUV flüchtete von der Unfallstelle in unbekannt Richtung ohne sich um den Un-fall zu kümmern. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit 12 Streifen der umliegenden Polizeireviere erbrach-te keinen Erfolg. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde nach Rücksprache mit der Staatsan-waltschaft Heilbronn eine Unfallgutachter eingeschaltet, weiterhin wurde der Audi A5 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn beschlagnahmt. Der Rettungsdienst war mit zwei Einsatzwagen und einem Notarztteam vor Ort. Die Feuerwehr Heilbronn war mit 3 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz. Am Audi A5 entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Audi Q5/Q7 oder auch sonstige sachdienliche Hinweise zur Klärung geben können. Hinweisgeber werden gebeten, das Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131/104-2500 zu kontaktieren.

