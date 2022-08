Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Verkehrsunfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Osthofen / Eich (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, dem 07.08.2022, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen die jeweiligen Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Im ersten Fall befuhr ein 22-jähriger Mann aus Osthofen gegen 01:02 Uhr mit seinem Pkw die Wonnegaustraße von der Rheinstraße kommend, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Laut den Fahrzeuginsassen habe ein Fußgänger, der sich im Anschluss noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt von der Örtlichkeit entfernt habe, die Fahrbahn überquert, weshalb der Fahrzeugführer habe ausweichen müssen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrer Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel sowie Alkohol, sodass eine Blutentnahme erfolgte, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde. Die Beteiligung eines Fußgängers an dem Verkehrsunfall ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 02:45 Uhr in Eich. Hierbei befuhr ein 39-Jähriger aus Hamm am Rhein mit seinem Fahrzeug die Schulstraße und kollidierte aus ungeklärter Ursache erst mit einem geparkten Pkw, bevor der Mann seine Fahrt fortsetzte und kurz darauf erneut mit einem geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Durch Anwohner wurde die Polizei verständigt, die bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von fast zwei Promille feststellen konnte. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt.

Zeugen der beiden Verkehrsunfälle, insbesondere der noch unbekannte Fußgänger des Verkehrsunfalls in Osthofen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241/8520 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell