POL-PDWO: Gescheiterter Schockanruf - Betrügerin forderte 160.000 Euro

Osthofen (ots) - Bei einem Auffahrunfall wurden am gestrigen Montagvormittag zwei Personen leicht verletzt. Ein 82-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms war gegen 10:05 Uhr in der Rheinstraße unterwegs, als er am Kreisverkehr Rheinstraße/ Wonnegaustraße/ Schumannstraße verkehrsbedingt halten musste. Eine nachfolgende 20-jährige Wormserin fuhr aufgrund nicht angepassten Sicherheitsabstandes auf den am Kreisverkehr ...

mehr