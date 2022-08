Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Osthofen (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurden am gestrigen Montagvormittag zwei Personen leicht verletzt. Ein 82-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms war gegen 10:05 Uhr in der Rheinstraße unterwegs, als er am Kreisverkehr Rheinstraße/ Wonnegaustraße/ Schumannstraße verkehrsbedingt halten musste. Eine nachfolgende 20-jährige Wormserin fuhr aufgrund nicht angepassten Sicherheitsabstandes auf den am Kreisverkehr zum Stehen gekommenen PKW auf. Durch den Aufprall wurden die 20-Jährige sowie die 80-jährige Beifahrerin des 82-Jährigen leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW der 20-jährigen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit, sodass ein Abschleppen notwendig wurde.

