Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zug streifte beim Vorbeifahren einen Lkw

Kordel (ots)

Am Donnerstag, dem 09.06.2022, um 09:52 Uhr, kam es in der Nähe des Bahnhofs in Kordel zu einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn der Deutschen Bahn und einem Lkw.

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer rangierte mit seinem Sattelzug auf einem Bauschuttgelände unmittelbar neben den Bahngleisen ca. 500 Meter vor dem Kordeler Bahnhof. Dabei geriet die hintere rechte Ecke des Sattelaufliegers in den Gleisbereich. Ein vorbeifahrender Regionalzug, Fahrtstrecke Trier - Köln, kollidierte mit dem Sattelauflieger, der in diesem Moment ca. einen halben Meter in den Gleisbereich hineinragte. Der Zugführer leitete kurz zuvor eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Zug war mit 31 Fahrgästen besetzt, die wie auch der Zugführer unverletzt blieben. Der unfallverursachende Lkw-Fahrer wurde ebenfalls nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Der Bahnverkehr konnte nach einer sofortigen Vollsperrung der Bahnstrecke gegen 11:00 Uhr wieder freigegeben werden. Es kam nur zu geringfügigen Verspätungen im Bahnverkehr. Der Lkw blieb nach dem Unfall weiter fahrbereit. Der Zug muss einer genaueren technischen Überprüfung unterzogen werden. Im Einsatz befanden sich eine Streife der Bundespolizei Trier und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Bahnunfall geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell