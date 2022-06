Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Waldweiler (ots)

In der Nacht vom Samstag, dem 04.06.2022, auf Sonntag, dem 05.06.2022, ereignete sich an der B 407 in Höhe der Ortslage Waldweiler ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der PKW, ein grauer Opel Astra, wurde von einer bislang unbekannten Person von Waldweiler kommend in Fahrtrichtung Kell am See geführt, als dieser aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Weidezaun durchbrach und total beschädigt ca. 50 m abseits der Fahrbahn zum Stehen kam. Ebenso ist bislang unbekannt wie viele Personen sich im Fahrzeug befanden und ob diese Verletzungen davongetragen haben. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell