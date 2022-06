Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Trier (ots)

Am Mittwoch, dem 01.06.2022, kam es im Zeitraum von 23:10 Uhr bis 23:20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L136 zwischen Fellerich und Tawern. Der Geschädigte war von Fellerich kommend in Fahrtrichtung Tawern unterwegs, als ihm in einer dortigen Rechtskurve der Verkehrsunfallverursacher verkehrswidrig auf der Gegenfahrbahn entgegenkam, wodurch der geschädigte Fahrer gezwungen war, nach rechts auszuweichen, wo er seitlich mit der Schutzplanke kollidierte. Dabei entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Nach Angaben des Geschädigten ist das verursachende Fahrzeug der Marke Seat zuzuordnen und mit einem luxemburgischen Kennzeichen versehen. Der unfallverursachende PKW-Fahrer ist flüchtig. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

