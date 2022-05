POL-HH: 220531-1. Führungswechsel beim LKA - Einladung zum Fototermin

Hamburg (ots) - Tatzeit: 26.05.2022, 03:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Chaussee Am Donnerstagmorgen kam es in einer Shisha-Bar in Wandsbek zu einem tätlichen Angriff auf eine junge Frau durch ihren ehemaligen Freund. Dabei erlitt die junge Frau schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch Spezialkräfte der ...

