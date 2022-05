Polizei Hamburg

POL-HH: 220529-2. Aufmerksame Zeugen ermöglichen Festnahme eines Kfz-Aufbrechers

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.05.2022, 02:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek, Berthastraße

Ein 40-jähriger Pole steht im Verdacht, gemeinsam mit bislang unbekannten Tätern, ein Wohnmobil aufgebrochen zu haben. Der Tatverdächtige wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Zeugen beobachteten drei Männer, die sich in der Berthastraße an einem geparkten Wohnmobil zu schaffen machten und riefen die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, flüchten zwei der Männer in unbekannte Richtung, ein 40-jähriger Pole versuchte aus dem Fahrzeug ebenfalls zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung von den ersten Einsatzkräften, die am Tatort erschienen waren, vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26). Der Beschuldigte wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Die Ermittler prüfen zudem, ob der 40-Jährige auch für einen weiteren Aufbruch eines Wohnmobils in Tatortnähe verantwortlich sein könnte.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell