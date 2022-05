POL-HH: 220530-1. Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei - Einladung zum Finale des Liederwettbewerbs 2022

Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.05.2022, 22:22 Uhr; Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Redingskamp Nachdem zwei Zeugen die Polizei verständigt hatten, konnten Polizisten am Mittwochabend in Eidelstedt einen 45-jährigen Albaner vorläufig festnehmen. Er ist verdächtig, in ein Reihenhaus eingebrochen zu sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten zwei aufmerksame Anwohner ...

