Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Haftbefehl am Hamburg Airport: Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet über 2.500 Euro

Hamburg (ots)

Am Montag gegen 12:30 Uhr kam ein 77-jähriger iranischer Staatsbürger aus Teheran kommend am Flughafen Hamburg an. Er stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei zur Einreisekontrolle an. Als sie seine Daten im Fahndungssystem überprüften, wurde festgestellt, dass der Mann seit September 2021 von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er hatte eine Geldstrafe von 2.158,50 Euro zu entrichten. Hinzu kamen Verfahrenskosten i. H. v. 382,76 Euro. Alternativ hätten dem Mann 86 Tage Haft gedroht. Bargeld hatte er nicht ausreichend dabei. Telefonisch erreichte er schließlich seinen Rechtsanwalt, der sich bereit erklärte, die 2541,26 Euro bei einer Polizeidienststelle in Bayreuth einzuzahlen. Der Mann konnte schließlich weiterreisen.

