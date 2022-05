Polizei Hamburg

POL-HH: 220530-2. Nach Beziehungsgewalt - Spezialkräfte verhaften Tatverdächtigen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.05.2022, 03:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Chaussee

Am Donnerstagmorgen kam es in einer Shisha-Bar in Wandsbek zu einem tätlichen Angriff auf eine junge Frau durch ihren ehemaligen Freund. Dabei erlitt die junge Frau schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch Spezialkräfte der Polizei verhaftet werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 35-jähriger Deutsch-Tunesier seine 31-jährige ehemalige Freundin in einer Shisha-Bar aufgesucht, sie aus der Bar gezerrt und mehrere Male auf sie eingeschlagen haben. In der Folge erlitt sie schwere Verletzungen (u.a. gebrochenes Nasenbein, gebrochene Schulter und gebrochene Rippen). Nachdem er von ihr abließ, flüchtete der 35-Jährige in unbekannte Richtung.

Eine begleitende Freundin der Angegriffenen bat vor der Shisha-Bar einen Passanten, die Polizei zu verständigen. Die 31-Jährige musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden sofort vom Kriminaldauerdienstes und dem Landeskriminalamt für Beziehungsgewalt (LKA 146) aufgenommen.

Im Laufe der Ermittlungen bedrohte der 35-Jährige die Geschädigte über elektronische Medien.

Die Kriminalbeamten regten bei der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beantragung eines Haftbefehls wegen des Verdachts der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen beim Amtsgericht Hamburg an.

Spezialkräfte der Hamburger Polizei verhafteten den in Rahlstedt lokalisierten Tatverdächtigen am Morgen des 29.05.2022.

Der 35-Jährige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Jeg.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell