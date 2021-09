Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Gullydeckel

Zella-Mehlis (ots)

Ein 62-jähriger Fahrzeugführer geriet am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr in eine gefährliche Situation in der Alten Straße in Zella-Mehlis. Er war mit seinem Fahrzeug über einen Gullydeckel gefahren, der mitten auf der Straße lag. Unbekannte hatten den schweren Gullydeckel vermutlich nachts aus der Verankerung gelöst und auf die Straße gelegt. Der Mann wurde zum Glück nicht verletzt. Allerdings entstand an seinem Auto ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell