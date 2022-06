Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Vandalismusvorfälle in Kasel

Kasel (ots)

In der Nacht vom 05.06.2022 auf den 06.06.2022 wurden in den Straßen "Neuwiese", "In der Meierei" und "Unterm Eichgraben" in Kasel mehrere Objekte wie Carports, Fahrzeuge, Pflastersteine und Ähnliches von unbekannten Tätern mit roter Farbe beschmiert. Bislang wurden 13 Sachbeschädigungen zum Nachteil von Anwohnern aufgenommen. Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten, ebenfalls Strafanzeige bei der Polizei in Schweich oder über die Onlinewache zu erstatten. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell