POL-PDTR: Verunreinigungen auf Kleinspielfeld der IGS Morbach und Sachbeschädigung an Fahrrad

Eckersweiler (Panzerstraße) (ots) - Im Zeitraum vom 28.05. bis zum 05.06.2022 wurde in Eckersweiler, in der Nähe des alten Sportplatzes, drei Metallpfosten, sowie ein Wildzaun, welcher einen bewirtschafteten Gemüseanbaubereich eingrenzt, beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Baumholder Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Poilizeiinspektion Baumholder Telefon: 06783/991-0 ...

