POL-MG: Einbruch mit gestohlenem Schlüssel

Mönchengladbach (ots) - An einer Verkehrsinsel am Stationsweg ist es am Dienstag, 31. Mai, gegen 14.20 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein zehnjähriger Junge leicht verletzt wurde. Auf seinem Fahrrad war der Junge in Richtung Moorheide unterwegs. An der Verkehrsinsel wollte er den Stationsweg überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 41-Jährigen kam. Die Frau bremste nach eigener Aussage zwar noch ...

