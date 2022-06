POL-MG: Unfall an der Vorster Straße: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstag, 31. Mai, in der Zeit zwischen 7.20 und 7.40 Uhr einen schwarzen VW Passat mit Bielefelder Kennzeichen gestohlen. Der Wagen parkte an der Kölner Straße in Odenkirchen-Mitte. Im Auto befand sich auch ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Gegenständen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (km) Rückfragen von ...

mehr