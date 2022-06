POL-MG: Zeugen gesucht: VW Passat gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Dienstag, 24. Mai, an einem Geldautomaten eines Bankinstituts an der Hindenburgstraße eine sogenannte Skimming-Vorrichtung sichergestellt. Einem Technikmitarbeiter der Bank war das Gerät bei morgendlichen Wartungsarbeiten an dem Geldautomaten aufgefallen. Beim Skimming manipulieren die Täter den Kartenschacht eines Geldautomaten mit einem Lesegerät und ...

